Die Regierung ist in Bezug auf die regulatorischen Aspekte sehr offen. Zipline-Manager Israel Bimpe erklärt, warum Ruanda das ideale Testgebiet für seine Firma ist

Innerhalb von Sekunden bauen Mitarbeiter des US-Unternehmens Zipline das unbemannte Flugobjekt auf einem kleinen, eingezäunten Gelände in der Stadt Muhanga im Zentrum des Landes ab. Kurz darauf surrt eine weitere Drohne mit einer Geschwindigkeit von bis zu 100 km/h zum nächsten Gesundheitszentrum.



Für Zipline ist das Projekt in Ruanda nicht nur ein Weg, Leben zu retten. Die kalifornische Firma testet hier auch ihr Betriebsmodell, das sie zukünftig in den USA und anderen Ländern weltweit anbieten will. Ruanda ist aufgrund seiner lockeren Luftfahrtbestimmungen das ideale Testgebiet, erklärt Zipline-Manager Israel Bimpe. "Die Regierung ist in Bezug auf die regulatorischen Aspekte sehr offen."