China investiert seit circa 15 Jahren in Afrika. Der Handel stieg in diesem Zeitraum von 10 auf 170 Milliarden US-Dollar. Rund eine Million Chinesen arbeiten in Afrika. Mehr als 10.000 chinesische Firmen sind aktiv. Lange galt das Verhältnis als Win-win-Beziehung, unter anderem auch, weil Peking keine politischen Bedingungen wie Kampf gegen Korruption, Verbesserung der sozialen Verhältnisse und gute Regierungsführung verlangt.



China lässt sich sein Engagement allerdings teuer bezahlen. Nach Berechnungen der China-Afrika-Forschungsinitiative der Johns-Hopkins-Universität in den USA stehen Afrikas Staaten bereits mit 130 Milliarden US-Dollar bei China in der Kreide. Dschibuti ist zum Beispiel mit 88 Prozent seines Bruttoinlandsprodukts in China verschuldet. 2005 hatten die sieben größten Industrienationen und Russland (G8) einen Schuldenerlass für 18 afrikanische Länder beschlossen. Inzwischen stecken sechs wieder in Zahlungsnöten, neun weitere stehen davor.

Bildquelle: dpa