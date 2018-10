Kannengießer: Ich will das nicht kommentieren. Da ist auch viel Ideologie im Spiel und es herrscht teilweise der Gedanke vor, dass Unternehmen eher Teil des Problems als Teil der Lösung seien. Ich will aber darauf hinweisen, dass deutsche Unternehmen in Afrika zum Beispiel nicht im Minen- oder Rohstoffbereich tätig sind; auch nur sehr begrenzt im Bereich der Landwirtschaft, wo es die Debatte gibt über "Landgrabbing", also Landraub.



Deutsche Unternehmen bauen Autos, produzieren Düngemittel, bieten Lösungen in der Informationstechnologie an oder realisieren Projekte im Bereich der Solar- und Windenergie. Da gibt es mit Menschenrechten keine Konflikte. Im Gegenteil: Die Unternehmen bieten gute Arbeit und einen Wissenstransfer, Aus- und Fortbildung. Davon profitieren die Menschen in Afrika nachhaltig.