Stefan Liebing: Chancen und Risiken von Land und Branche abhängig

Quelle: Fabian Hammerl

Die Zurückhaltung der Unternehmen hat verschiedene Gründe. Dem Institut für Demoskopie Allensbach nannten sie politische Instabilität, Korruption und Rechtsunsicherheit. Diese Risiken schrecken vor allem kleine und mittlere Unternehmen ab. "Hier in Deutschland neigen wir dazu, den Kontinent zu pauschalisieren", warnt Stefan Liebing, Vorsitzender des "Afrika Vereins der Deutschen Wirtschaft".



"Je nach Land und Branche ergeben sich unterschiedliche Chancen und Risiken." Der Verein berät Unternehmen, die in Afrika investieren, und organisiert den "G20 Investment Summit" in Berlin, auf dem heute auch Bundeskanzlerin Angela Merkel sprechen wird.