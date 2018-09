"Afrika hat ein Image-Problem", so Kannengießer. "Unser Afrika-Bild hat sich in den vergangenen 15 bis 20 Jahren kaum verändert, wir singen immer noch die Melodien der 80er und 90er Jahre, doch die politische und sozioökonomische Realität dort hat sich stark verändert." Afrikas Mittelschicht in den pulsierenden Metropolen des Kontinents wächst - Schätzungen der Weltbank zufolge gehören etwa 360 Millionen Afrikaner der Mittelschicht an, die Kaufkraft haben und besser gebildet sind.