Dschihadistische Bewegungen haben sich in der Zone unterhalb der Sahara quecksilbergleich verhalten: Unter Druck haben sie sich in viele kleine, aber allesamt giftige Bestandteile aufgespalten. Die Terrorgruppen werden militärisch bekämpft, von regionalen Truppen und Franzosen, aber die Gewalt steigt nur noch weiter. Die Krise in dieser so wichtigen Region spitzt sich zu. Erst am Montag haben Islamisten im Norden von Burkina Faso bei einem Angriff auf eine protestantische Kirche sechs Menschen getötet.