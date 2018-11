Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU). Quelle: Kay Nietfeld/dpa

Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) hat ihren Besuch in Westafrika in Mali fortgesetzt. Die Ministerin landete in der Hauptstadt Bamako. In Mali ist eine mehr als 15.000 Mann starke UN-Truppe stationiert, die Waffenruhevereinbarungen sichern soll. Darunter sind etwa 850 deutsche Soldaten.



Seit 2013 läuft auch eine EU-Ausbildungsmission für malische Sicherheitskräfte. An dem EU-Einsatz sind derzeit knapp 600 Soldaten beteiligt, Deutschland stellt rund 150 davon.