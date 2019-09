Der Papst besucht Afrika.

Quelle: Alessandra Tarantino/AP/dpa

Als letzte Station seiner Südostafrika-Reise fliegt Papst Franziskus auf die Insel Mauritius. Dort stehen eine Messe sowie Begegnungen mit den Spitzen von Politik, Kirche und Zivilgesellschaft auf dem Programm. Tausende Inselbewohner und Pilger aus dem südlichen Afrika trafen in den vergangenen Tagen in der Hauptstadt Port Louis ein.



Kardinal Maurice Piat von Port Louis sieht in dem Besuch einen "Moment der Brüderlichkeit und Gemeinschaft für unsere Nation". Am Dienstag kehrt der Papst nach Rom zurück.