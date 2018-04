Asylbewerber in Tel Aviv. Archivbild Quelle: Ilia Yefimovich/dpa

Israel schreitet mit umstrittenen Abschiebeplänen für rund 40.000 afrikanische Flüchtlinge in Drittländer voran. Die Einwanderungsbehörde habe damit begonnen, Ausweisungsbescheide zu verteilen, berichteten israelische Medien.



Die Bescheide richten sich an unverheiratete, kinderlose Männer. In dem Brief werden sie aufgefordert, Israel binnen zwei Monaten zu verlassen, sonst drohe ihnen Gefängnis. Wer bis Ende März freiwillig geht, soll umgerechnet 2.800 Euro und ein Flugticket bekommen.