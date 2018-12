"Wir sagen der chinesischen Regierung mit allem Ernst, dass die Lage nicht vertuscht werden sollte und sofortige Mitteilungen nötig sind", sagte Präsidentin Tsai Ing-wen am Dienstag. So sah der Minister des für die Beziehungen zu China zuständigen Festlandrates, Chen Ming-tong, keineswegs, dass die Seuche in der Volksrepublik unter Kontrolle sei. Er sprach vielmehr von einem Scheitern der Bemühungen, was auch Taiwans Schweineindustrie bedrohe. Taiwans Zollbehörden hätten geschmuggelte Fleischprodukte entdeckt, die infiziert gewesen seien.



Im September waren in Belgien erstmals Fälle der Afrikanischen Schweinepest und damit auch erstmals in Westeuropa entdeckt worden. Fast 20 Länder weltweit sind betroffen, darunter in Europa besonders Polen und das Baltikum oder auch Rumänien, die Ukraine oder Ungarn.