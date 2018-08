Ein Sperrschild zur Afrikanischen Schweinepest. Archivbild Quelle: Frank Rumpenhorst/dpa

In Europa steigen die Seuchenfälle der Afrikanischen Schweinepest. Bis Ende August sind mit mehr als 4.800 Fällen bei Wildschweinen und bei Hausschweinen rund 700 mehr als im Vorjahr gemeldet worden. Besonders in Rumänien sei laut Friedrich-Loeffler-Institut (FLI) die Lage kritisch.



Mit dem Anstieg wächst der Druck auf Deutschland. "In Europa hat sich die Zahl der betroffenen Länder und in den Ländern auch die Zahl der Regionen erhöht", sagt der Vizepräsident des FLI, Franz Conraths.