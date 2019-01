Oppositionskandidat Martin Fayulu (Mitte).

Quelle: Jerome Delay/AP/dpa

Die Afrikanische Union (AU) hat ernsthafte Zweifel am Ergebnis der Präsidentenwahl im Kongo geäußert. Sie forderte die Behörden in Kinshasa entsprechend auf, die offizielle Bekanntgabe des Endergebnisses auszusetzen, teilte die AU nach einer Sondersitzung in Addis Abeba mit.



Die Wahlkommission im Kongo hatte in der Vorwoche überraschend Felix Tshisekedi zum Sieger des Rennens um das Präsidentenamt erklärt, anstatt des favorisierten Oppositionskandidaten Martin Fayulu.