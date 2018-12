Die meisten Medien greifen für ihre Darknet-Postfächer auf die Software SecureDrop der US-amerikanischen Freedom of the Press Foundations zurück. Das machen unter anderem die New York Times, die Nachrichtenagentur AP, das norwegische Dagbladet, der britische Guardian und der IT-Verlag Heise. AfriLeaks, SportsLeaks sowie das französischsprache Sourcesûre setzen auf die Software GlobaLeaks des italienischen Hermes Center for Transparency and Digital Human Rights. Die deutsche taz hat sich für ihr "informant"-Postfach eine eigene technische Lösung gebastelt. Auf ibpj4qv7mufde33w.onion (Darknet-Link) stellt die taz zudem auch ihre kompletten Inhalte im Darknet zur Verfügung, ebenso wie die New York Times. Einige Postfächer lassen sich sowohl im Darknet als auch im normalen Web nutzen, andere sind ausschließlich im Darknet zugänglich.