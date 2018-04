Beide Seiten unterhalten einen professionellen Kommunikationsapparat, der Fotos, Videos und Presseerklärungen an internationale Medien verteilt. Am 26. Januar verschickte das türkische Presse- und Informationsamt eine Broschüre in vier Sprachen an alle in der Türkei akkreditierten Journalisten. Darin werden Meldungen der kurdischen Propaganda vor allem in den sozialen Netzwerken widerlegt. Zahlreiche Belege für Falschinformationen werden präsentiert.