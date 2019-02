Quelle: AP

"Black Panther" geht in die Geschichte der Oscars ein: Ruth E. Carter und Hannah Beachler sind die ersten Afroamerikanerinnen, die in ihren jeweiligen Kategorien einen Oscar gewonnen haben. Carter bekam bei den 91. Academy Awards im Dolby Theatre in Los Angeles am Sonntag den Oscar für das beste Kostümdesign, Beachler gewann die Auszeichnung für das beste Szenenbild.