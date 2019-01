Die IMM in Köln ist die weltgrößte Möbelmesse.

Quelle: Oliver Berg/dpa

Vor dem Hintergrund eines andauernden Preiskampfes und einer größeren Zurückhaltung der Verbraucher sind 2018 die Umsätze im deutschen Möbelhandel um zwei Prozent auf 32,9 Milliarden Euro zurückgegangen. Das berichtet Thomas Grothkopp vom Handelsverband Möbel und Küchen in Köln im Vorfeld der weltgrößten Möbelmesse IMM.



Hintergrund seien gestiegene Preise für Immobilien vor allem in den Großstädten und der schon seit Jahren tobende Preiskampf in der Möbelbranche.