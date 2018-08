Demonstranten der rechten Szene zünden Pyrotechnik. Quelle: Jan Woitas/dpa

Bei Protesten Tausender rechter und linker Demonstranten in der Chemnitzer Innenstadt sind mindestens sechs Menschen verletzt worden. Aus beiden Lagern wurden Feuerwerkskörper und Gegenstände geworfen, es gab mindestens zwei Verletzte.



Laut Polizei wurden am späten Abend zudem vier Teilnehmer der rechten Demonstration bei der Abreise durch Angreifer verletzt. Teilnehmer berichteten von einer aggressiven Stimmung. Am Abend lösten sich beide Demonstrationen auf.