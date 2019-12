Bundeskanzlerin Angela Merkel lädt am Vormittag rund 40 Verbände und Organisationen aus dem Sektor Landwirtschaft in das Kanzleramt ein. Der sogenannte Landwirtschaftsdialog soll einen Raum öffnen, in dem man über Herausforderungen und Lösungen für eine zukunftsfähige Landwirtschaft und für mehr gesellschaftliche Akzeptanz sprechen kann. Die Kanzlerin wird den Dialog eröffnen, Bundesagrarministerin Julia Klöckner (CDU) wird ebenfalls anwesend sein.