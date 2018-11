Die Grünen hatten Aufklärung darüber gefordert, wie das Votum des CSU-Ministers am Montag zustandekam. Die frühere Ressortchefin Renate Künast nannte es einen "ungeheuren Vorgang", dass Schmidt die übliche Ressortabstimmung umgangen habe. "Ich möchte wissen, ob das mit Wissen von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) passiert ist." Ansonsten müsse sie den Minister entlassen, sagte Künast in Berlin. Grünen-Fraktionsgeschäftsführerin Britta Haßelmann richtete eine schriftliche Frage an die Regierung, um zu klären, wer welche Weisung an den deutschen Vertreter im zuständigen EU-Gremium erteilt habe.