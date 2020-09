Julia Klöckner ist deutsche Agrarministerin. Archiv

Quelle: Thomas Frey/dpa

Unmittelbar vor den erwarteten Bauernprotesten in vielen Städten hat Agrarministerin Julia Klöckner Verständnis für die Sorgen der Landwirte geäußert. Zugleich wies sie auf nötige Veränderungen in der Landwirtschaft hin.



"Ich mute den Landwirten etwas zu, Veränderungen, aber ich mache das nicht ohne, dass ich sie auch finanziell unterstütze mit Fördermaßnahmen", sagte Klöckner im ZDF-Morgenmagazin. "Wir sind an der Seite der Bauern, aber auch an der Seite der Verbraucherinnen und Verbraucher", sagte die Ministerin.