Julia Klöckner plant einen "Waldgipfel". Archivbild

Quelle: Carsten Koall/dpa

Für die Rettung der Wälder in Zeiten des Klimawandels und die Bewältigung der aktuellen Waldschäden sind laut Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) mindestens 1,5 Milliarden Euro in den kommenden Jahren nötig.



Allein für die Bewältigung der aktuellen Waldschäden werde mindestens eine halbe Milliarde Euro gebraucht, sagte sie der "Augsburger Allgemeinen". Dem Bericht zufolge soll ein von Klöckner geplanter "Waldgipfel" am 25. September in Berlin stattfinden.