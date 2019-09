Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Köckner hat heute zum Nationalen Waldgipfel nach Berlin geladen.



Hintergrund: In Deutschland kommt es seit vorigem Jahr zum großflächigen Absterben von Bäumen in einem Ausmaß, das es nach Angaben von Regierungen sowie Fachverbänden so noch nicht gab. Laut Bundesagrarministerium sind inzwischen 150.000 Hektar Wald zerstört. Als maßgebliche Ursachen gelten die seit zwei Jahren anhaltende Dürre und dadurch ausgelöste Folgeprobleme. So fallen die geschwächten Bäume Schädlingen zum Opfer.



Klöckners Einladung zum Waldgipfel folgen, einer Pressemitteilung des Ministeriums zufolge, über 200 Teilnehmer von rund 170 Verbänden, Einrichtungen und Institutionen aus verschiedenen Bereichen. Auf dem Gipfel wird Julia Klöckner ein 11-Punkte-Eckpunktepapier mit Maßnahmen vorstellen, wie akute Schäden bewältigt, zerstörte Flächen wiederbewaldet und die Anpassungsfähigkeit an den Klimawandel gestärkt werden können. Zudem soll der Klimaschutz durch den Wald, seine nachhaltige Bewirtschaftung, die Biodiversität und eine effiziente Holzverwendung erhalten und weiter ausgebaut werden.



Die Eckpunkte basieren auf den Ergebnissen eines Verbändegesprächs, zu dem die Bundesministerin Ende August Praktiker und Vertreter aus Verbänden aus dem Forst- und Umweltbereich eingeladen hatte.



Im Raum stehen unter anderem Forderungen von verschiedenen Seiten nach staatlichen Hilfsprogrammen im Umfang von bis zu einer Milliarde Euro und mehr.



Mit Material von AFP