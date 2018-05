Julia Klöckner (CDU) ist Bundeslandwirtschaftsministerin. Quelle: Wolfgang Kumm/dpa

Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) will Finanzspekulanten im ländlichen Raum zurückdrängen. Wenn Investoren, die nichts mit der Landwirtschaft zu tun haben, Ackerflächen aufkauften, sollten sie nicht von Agrarzahlungen der Europäischen Union profitieren, sagte sie der "Welt".



"Ich will Landwirte fördern, keine Hedgefonds und industrielle Investoren", so Klöckner. Sie fordert demnach, das Bodenrecht zu ändern, "damit Bauern beim Landverkauf wieder verstärkt zum Zuge kommen".