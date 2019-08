Anfang Juli forderte Bundesagrarministerin Julia Klöckner (CDU) das "Mehrere-Millionen-Bäume-Programm". Ein Aufforstungsprogramm, das geschätzt mehr als eine halbe Milliarde Euro kosten wird. Geld, das aus dem Energie- und Klimafonds fließen soll. Heute kommt Klöckner mit Vertretern aus Sachsen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg und Bayern in Moritzburg bei Dresden zusammen. Auch Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer will dabei sein. Gemeinsam wollen sie in Auer bei Moritzburg auch ein arg in Mitleidenschaft gezogenes Waldstück besichtigen.