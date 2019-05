Was bedeutet uns Freiheit heute? Und was erwarten die Menschen von ihrem Grundgesetz? Mit diesen und anderen Fragen ist Jochen Breyer vom 23. Mai 2019 an erneut "am Puls Deutschlands" unterwegs. Eingebettet in den thematischen Schwerpunkt sammelt er unter #unserefreiheit ganz persönliche Geschichten der Menschen im Land. Zum fünften Mal macht er sich für "Am Puls Deutschlands" auf, um zu erfahren, was die Menschen tatsächlich bewegt. Und um Antworten zu erhalten auf Fragen wie: Wissen wir die Meinungs-, Reise- oder Religionsfreiheit heute wirklich noch zu schätzen? Aus der Vielzahl von Interviews und Begegnungen entsteht die neue Dokumentation, die am Tag der Deutschen Einheit, am Donnerstag, 3. Oktober 2019, 19.30 Uhr, im ZDF zu sehen sein wird.

Bildquelle: ZDF