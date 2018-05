Neben den zwei Toten gab es auch 14 Verletzte, einer davon schwer und zwei mittelschwer. Der Zustand der Verletzten sei stabil, sagte der Polizeisprecher. Die Ermittlungsarbeiten an der Unfallstelle dauerten auch am Dienstag noch an. Ein Ende sei nicht vor dem Abend zu erwarten, sagte der Polizeisprecher. Erst danach könne die Bergung der zwei Züge erfolgen. Nachdem diese erfolgt sei, könne die betroffene Bahnstrecke zwischen Augsurg und Ingolstadt wieder freigegeben werden. Neben Experten von Polizei und Bahn arbeitete auch ein unabhängiger Gutachter an der Unfallstelle.