Trotz dieser Fortschritte: Auch in Deutschland gebe es noch viel zu tun, monieren Forscher auf dem Kongress in Basel. Zum Beispiel bei der Generation 50 plus. "In meiner Sprechstunde erfahre ich immer wieder, dass sich die Menschen einfach keines Risikos für HIV bewusst waren", sagt Haberl. Sie nimmt aber auch die Ärzteschaft in die Pflicht: "Ärztinnen und Ärzte denken bei älteren Patienten oft nicht mehr an ein aktives Sexualleben. Dadurch hat diese Altersgruppe leider auch ein hohes Risiko, erst spät diagnostiziert zu werden."