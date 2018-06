Ilse Aigner kritisiert die Machtkämpfe innerhalb der CSU. Quelle: Tobias Hase/dpa

Bayerns Wirtschaftsministerin und Vorsitzende des CSU-Bezirksverbandes Oberbayern, Ilse Aigner, hat heftige Kritik an den Machtkämpfen in der CSU geübt. "Ich bin davon überzeugt, dass von der derzeitigen Diskussion niemand profitiert. Das Bild, das wir abliefern, ist katastrophal", sagte sie der "Welt am Sonntag".



Zudem warnte Aigner einige Parteifreunde davor, die CSU auf einen Rechtskurs einzuschwören: "Wir haben mitnichten nur an die AfD Stimmen verloren, sondern auch an Grüne und FDP."