Es ist natürlich sehr gut nachvollziehbar, dass ein solcher Betrag der Mehrheit der Bürger als sehr hoch erscheinen muss. Die Vergütung von Insolvenzverwaltern ist allerdings vom Gesetzgeber geregelt und zwar bis ins Detail. Flöther-Sprecher

Allerdings wird die gesamte Vergütung für die Air-Berlin-Insolvenz am Ende noch viel größer sein als 22 Millionen Euro. Inzwischen arbeitet Flöther den Fall nicht mehr als sogenannter Sachwalter (mit reduziertem Vergütungsanspruch), sondern als Insolvenzverwalter auf. In einer vertraulichen, internen Liquiditätsplanung der Kanzlei vom 8. Februar 2019, die dem ZDF vorliegt, heißt es in einer Prognose für die kommenden zehn Jahre: "In 2028 wurde die prognostizierte Vergütung des Insolvenzverwalters i.H.v. € 24,0 Mio. planerisch unterstellt". Das heißt: Die Kanzlei wird dann für die Arbeit seit Mitte Januar 2018 einen weiteren Vergütungsantrag stellen. Wenn das Gericht diesem Antrag ebenfalls folgt, dann wird auch der neue Betrag ebenfalls aus der Insolvenzmasse beglichen und die Gesamtvergütung für knapp elf Jahre auf 46 Millionen Euro ansteigen.