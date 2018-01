In einer aktuellen Pressemitteilung erklärte die Vereinigung Cockpit, es seien am Mittwoch auch Flüge gestrichen worden, für die sowohl Maschinen als auch die komplette Crew bereit gestanden hätten. "Es stellt sich die Frage, ob z.B. die ebenfalls unter Personalknappheit leidende Einsatzzentrale den Flugbetrieb gar nicht so schnell wieder in die Normalität überführen konnte, letztlich jedoch die Piloten dafür öffentlich verantwortlich gemacht werden sollen", so Ilja Schulz, Präsident der Vereinigung Cockpit.