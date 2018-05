Nach der Air-Berlin-Insolvenz werden nun Kündigungen verschickt. Quelle: Roland Weihrauch/dpa

Etwa 2500 Piloten und Boden-Beschäftigte der insolventen Air Berlin erhalten ihre Kündigungen. Mit Beginn des Insolvenzverfahrens am 1. November waren sie zunächst freigestellt worden, nun sind die Sozialplan-Verhandlungen für sie abgeschlossen. Personalchefin Martina Niemann rief die Betroffenen auf, sich arbeitslos zu melden, um Arbeitslosengeld zu erhalten.



Zudem verwies sie auf Stellen bei Easyjet und Condor sowie eine weitere Jobmesse am Freitag in der Air-Berlin-Zentrale.