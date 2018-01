Lufthansa-Chef Carsten Spohr ist davon überzeugt, dass die Konsolidierung der Branche in Europa weitergeht und will bei den großen Deals dabei sein. Dem "Handelsblatt" sagte er: "Es gibt drei starke Anbieter in China, den USA und vom Persischen Golf. Wir brauchen auch drei starke Europäer." Von einer Marktdominanz könne bei Lufthansa mit einem Weltmarktanteil von 3 Prozent und 14 Prozent in Europa keine Rede sein. Vom Umsatz und der Passagierzahl her hat sie die Air France/KLM sowie die British-Airways- und Iberia-Mutter IAG aber bereits hinter sich gelassen.