Interesse an einem Kauf von Air Berlin hat auch der irische Billigflieger Ryanair bekundet - allerdings nur an Teilen, wie Marketingchef Kenny Jacobs jetzt klarstellte. "Wir interessieren uns für einige Vermögenswerte von Air Berlin, hauptsächlich die Routen, die wir betreiben könnten", sagte Jacobs in Dublin. Ryanair-Chef Michael O'Leary hatte dagegen in der vergangenen Woche erklärt, eine komplette Übernahme von Air Berlin in Betracht zu ziehen.