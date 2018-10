Obwohl die Airline angeschlagen ist, erhöht Air Berlin 2010 seine Anteile an Niki auf 49 Prozent.



Da das Unternehmen immer noch Verluste schreibt, verordnet Hartmut Mehdorn dem Konzern ein Jahr später einen harten Sparkus. Der ehemalige Chef der Deutschen Bahn ist Interimschef, nachdem Unternehmer Hunold überraschend zurückgetreten ist. Mehdorn fädelt auch eine strategische Partnerschaft mit Etihad ein, in deren Folge die Airline aus Abu Dhabi ihren Anteil von knapp drei auf 29,2 Prozent erhöht und größter Einzelaktionär wird.



Zunächst scheinen Mehdorns Maßnahmen zu greifen. 2012 erwirtschaftet das Unternehmen zum ersten - und letzten - Mal seit 2008 einen Nettogewinn - immerhin 6,8 Millionen Euro. Außerdem tritt Air Berlin der internationalen Luftfahrt-Allianz oneworld bei und verstärkt damit den Konkurrenzkampf mit der Lufthansa.



Doch schon 2013 rutscht Air Berlin wieder in die Verlustzone. Die Chefs wechseln nun regelmäßig: Erst übernimmt der Österreicher Wolfgang Prock-Schauer, 2015 dann Stefan Pichler, nachdem Prock-Schauers Spar- und Sanierungsprogramm samt Stellenstreichungen fehlschlägt - und Air Berlin 2015 einen Rekordverlust von knapp 447 Millionen Euro meldet.



Die finanzielle Lage zwingt Air Berlin 2016, 38 Flugzeuge samt Crew an die Lufthansa zu vermieten. Dennoch erhöhen sich die Verluste auf knapp 782 Millionen Euro.



2017 startet erneut mit einem neuen Chef. Der frühere Lufthansa-Manager Thomas Winkelmann soll die Airline retten, doch die Geldprobleme bleiben. Nachdem Etihad seine finanzielle Unterstützung einstellt, meldet Air Berlin im August Insolvenz an. Ein Bundeskredit sichert zunächst den Flugbetrieb, während mehrere Unternehmer und Fluggesellschaften Interesse an Teilen von Air Berlin äußern. Am Ende übernimmt die Lufthansa einen Großteil des Unternehmens.



Am 27. Oktober landen die letzten Flugzeuge unter dem Code von Air Berlin. Flug AB6210 aus München landet kurz nach 22:30 Uhr in Berlin. Flug AB6211 aus München etwa zeitgleich in München.



Quellen: afp, Air Berlin