Das Scheitern des Deals kostet den Bund womöglich Millionen. "Durch den unerwarteten Ausfall der Erlöse aus dem Niki-Verkauf kann der vom Bund verbürgte Kredit der KfW an Air Berlin möglicherweise nur zum Teil zurückgezahlt werden", so Seibert weiter. Es geht um ein Darlehen von 150 Millionen Euro, das der Bund Air Berlin gewährt hatte, um den Flugbetrieb vorübergehend aufrechtzuerhalten. Der Bund werde alles tun, um den Schaden für den Steuerzahler in Grenzen zu halten, ergänzte der Regierungssprecher.



Mit dem Verzicht auf Start- und Landerechte hatte die Lufthansa versucht, die wettbewerbsrechtlichen Bedenken der EU-Kommission gegen die Air-Berlin-Teilübernahme zu zerstreuen. Lufthansa-Chef Carsten Spohr hatte für den Fall eines Scheiterns der Niki-Übernahme einen "Plan B" angekündigt. Er sehe vor, die Lufthansa-Tochter Eurowings in der gleichen Größenordnung von rund 20 Flugzeugen aus eigener Kraft wachsen zu lassen. Die EU-Kommission hatte erst am Freitag bekräftigt, dass Lufthansa auf einigen Strecken ein Monopol haben könnte und sich sehr skeptisch zum Deal geäußert. "Wir haben ziemlich starke Wettbewerbsbedenken", sagte die zuständige EU-Kommissarin Margrethe Vestager in Brüssel.