Die Personalvertretung "Kabine" reagierte mit Unverständnis und Sarkasmus auf die aktuelle Entwicklung. In einer internen "Sonderinfo" an die Beschäftigten, die dem ZDF ebenfalls vorliegt, heißt es: "Die frühere Aussage unserer Geschäftsleitung, man sei natürlich vorrangig auch um die Unterbringung der Mitarbeiter bemüht, gipfelt nun in dem Hinweis auf eine 'Jobbörse', bei der unter anderem andere Fluggesellschaften Jobs anbieten. Zu Einsteigerkonditionen. So sieht also Fürsorge und Kümmern à la Air Berlin aus? Toll." Ein faires Job-Angebot sehe anders aus. "Ein verantwortlicher Mitarbeitertransfer zwecks sozialverträglichem Erhalt von Arbeitsplätzen ist das definitiv nicht", endet das zweiseitige Papier der Personalvertretung.