Es gibt wieder Unterkünfte im Westjordanland. Symbolfoto

Quelle: Jens Kalaene/ZB/dpa

Nach viel Kritik und rechtlichen Streitigkeiten will Airbnb wieder Unterkünfte in israelischen Siedlungen im besetzten Westjordanland anbieten. Die Übernachtungsbörse kündigte zudem an, die künftigen Gewinne an humanitäre Hilfsorganisationen spenden zu wollen.



Die internationalen Gemeinschaft kritisierte 2018, dass Airbnb keine Gewinne in Gebieten machen sollte, aus denen Menschen vertrieben worden seien. Israel dagegen bezeichnete den Ausschluss des Westjordanlands als "diskriminierend".