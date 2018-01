Vor zehn Jahren sah es so aus, als könne der A380 eine Erfolgsgeschichte werden: Nach dem ersten kommerziellen Flug für Singapur Airlines nach Sydney am 25. Oktober 2007 kamen viele Aufträge. Seitdem wurden insgesamt 317 Maschinen bestellt. 218 lieferte Airbus an 13 Gesellschaften aus. Der mit Abstand treueste Kunde ist die Fluggesellschaft von Dubai, Emirates. Auf sie entfallen über 140 Bestellungen, also knapp die Hälfte des Gesamtvolumens. Deutlich zurückhaltender sind Airlines in der EU: Die Lufthansa etwa hat nach Angaben von Airbus 14 Maschinen vom Typ A380 im Einsatz. Seit Januar 2016 schon bleiben neue Aufträge für den Riesenflieger aus.