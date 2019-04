Auch der Start des A380 misslang, der erste konnte erst 2007 ausgeliefert werden. Das Großraumflugzeug basierte auf dem "Hub"-Prinzip: Die Passagiere werden zu Großflughäfen wie Frankfurt am Main oder München gebracht, von wo aus sie dann in einem A380 zu ihren Fernzielen reisen. Inzwischen aber sind effiziente, kleinere Langstreckenflugzeuge entwickelt worden, die auch an den etwas kleineren Flughäfen starten und die Passagiere direkt an ihr Ziel bringen können.