Airbus-Werk in Hamburg-Finkenwerder Quelle: Christian Charisius/dpa

Man sollte meinen, wenn zwei sich streiten, freut sich der Dritte, aber bei Handelskonflikten, zumal zwischen der Nummer eins und der Nummer zwei des Welthandels, kommt niemand ungeschoren davon. Auf den ersten Blick könnte Airbus davon profitieren, dass Erzkonkurrent Boeing in China unter Druck geraten dürfte. Allerdings: Boeing wird sich anderen Märkten verstärkt zuwenden, Europa natürlich auch, und da hat Airbus seinen Sitz. Druck auf die Preise wird wohl nur die geringste Auswirkung sein. Und: Sollte Airbus in die Lücke springen und eine Verkaufsinitiative in China starten, würde das einem Hauptabnehmer in den USA kaum gefallen: nämlich dem US-Militär, das von Airbus mit militärischem Fluggerät beliefert wird. "Was die Weltwirtschaft betrifft, so ist sie verflochten", sagte einst Kurt Tucholsky. 80 Jahre später ist sie es erst recht.