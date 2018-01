Der Krankenstand bei der LSG Sky Chefs in Frankfurt ist laut AOK doppelt so hoch wie im Durchschnitt vergleichbarer Betriebe der Branche in Deutschland. Die Stimmung im Konzern sei mies, berichten Lufthansa-Mitarbeiter. Die Zeiten der "Lufthansafamilie", wo jeder für jeden einstand, sei endgültig vorbei. "Man ist nicht mehr so motiviert, bei der Lufthansa zu sein, kann ich sagen - leider", berichtet uns ein Betriebsrat, der seit Jahrzehnten für das Unternehmen tätig ist.