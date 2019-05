Dusan Tadic (Ajax/vorne) im Zweikampf mit Tottenhams Davinson Sanchez

Quelle: ap photo/Frank Augstein

Ajax Amsterdam sorgt in der Champions League weiter für Furore. Das Überraschungsteam aus den Niederlanden siegte im Halbfinale bei Tottenham Hotspur mit 1:0 (1:0) und hat nun beste Chancen, im Rückspiel am 8.Mai den Einzug ins Endspiel perfekt zu machen.



Das junge Team aus Amsterdam zeigte am Abend in London, dass es sowohl stürmen als auch verteidigen kann. In der ersten Halbzeit kombinierte sich Ajax teilweise spektakulär durch die Defensive der Spurs - 1:0 zur Pause. In Hälfte zwei präsentierte Ajax dann eine kompakte Abwehr, an der die Gastgeber ein ums andere Mal scheiterten.