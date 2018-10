Die deutsche Schauspielerin Diane Kruger darf über die Oscars abstimmen. Quelle: Joel C Ryan/Invision/AP/dpa

Die Schauspielerin Diane Kruger, die Filmemacherin Katja Benrath und der Komponist Hauschka können der Oscar-Akademie beitreten. Die drei Deutschen gehören zu den Filmschaffenden, die von der Academy of Motion Picture Arts and Sciences in diesem Jahr als neue Mitglieder eingeladen wurden.



Insgesamt seien es 928 Menschen aus 59 Ländern. 17 der Eingeladenen hätten schon mindestens einmal einen Oscar gewonnen. Die neuen Mitglieder dürfen künftig bei der Vergabe der Oscars mit abstimmen.