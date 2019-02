In wenigen Tagen werden die Oscar-Trophäen verliehen.

Quelle: Chris Pizzello/Invision/dpa

Die Oscar-Trophäen in allen 24 Sparten werden bei der Gala am 24. Februar während der Live-Übertragung ausgehändigt. Das gab die Oscar-Akademie bekannt. Man werde das "traditionelle Format" beibehalten.



Die Film-Akademie hatte zunächst geplant, Trophäen in vier Kategorien, darunter Kamera und Schnitt, erstmals während Werbepausen auszuhändigen, um damit die Gala kürzer zu halten. Prominente Filmschaffende waren gegen die geplante Straffung der Show auf die Barrikaden gegangen.