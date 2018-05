Britische Studenten unterstützen die Hochschulgewerkschaft. Quelle: Joe Giddens/PA Wire/dpa

Hunderte Professoren und Dozenten an Dutzenden Universitäten in Großbritannien haben im Streit um eine Rentenreform die Arbeit niedergelegt. Sollte keine Einigung zustande kommen, droht die Gewerkschaft UCU (University and College Union) den Streik auf bis zu 14 Tagen auszuweiten.



Betroffen sind davon bis zu eine Million Studenten, unter anderem an den berühmten Universitäten Oxford und Cambridge. Viele Studenten zeigen sich trotz gestrichener Vorlesungen solidarisch mit den Lehrkräften.