Rund 1.600 Menschen demostrierten in Wien friedlich.

Quelle: Georg Hochmuth/APA/dpa

Deutlich weniger Menschen als in den Vorjahren haben dieses Mal rund um den Akademikerball der FPÖ in Wien demonstriert. Laut Polizei nahmen rund 1.600 Demonstranten an der angemeldeten Kundgebung des Bündnisses "Offensive gegen Rechts" teil.



Zu Sachbeschädigungen oder Festnahmen kam es zunächst nicht. Der Akademikerball hatte in der Vergangenheit immer wieder für teils wütende Proteste aus dem linken Lager gesorgt. Grund ist, dass er früher von deutsch-nationalen Burschenschaften ausgerichtet wurde.