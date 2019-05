Wenn Akihito an diesem Dienstag den Thron aufgibt, wird die Zeremonie in gerade einmal etwa zehn Minuten über die Bühne gehen. Dabei musste er sich drei Jahre gedulden, bis es so weit war. Schon 2016 hatte Akihito seinen Wunsch verkündet, sich von seinen Kaiserpflichten zurückzuziehen - und damit sein Land schockiert. Als Grund nannte er sein hohes Alter und seine angeschlagene Gesundheit.