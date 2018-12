Fatih Akins Film ist für einen Golden Globe nominiert.

"Aus dem Nichts" geht für Deutschland in das Rennen um den Golden Globe. Das NSU-Drama von Regisseur Fatih Akin wurde in der Sparte "Bester nicht-englischsprachiger Film" nominiert.



Der Star-Komponist Hans Zimmer wurde für seine Musik zum Kriegsdrama "Dunkirk" nominiert. Die Trophäen werden am 7. Januar in Beverly Hills verliehen. Vor einem Jahr wurde "Toni Erdmann" nominiert, die Tragikomödie ging aber leer aus. "Aus dem Nichts" ist diesmal auch der deutsche Oscar-Kandidat.