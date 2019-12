Für manchen Soldaten spielt dabei die Musik gerade woanders, zu Hause nämlich: Der 31-jährige Oberstabsgefreite Danny S. ist in der Nacht zum zweiten Mal Vater geworden. Über 3.000 Kilometer entfernt, in einer Klinik in Nordrhein-Westfalen, hat seine Frau ein Mädchen geboren. "Ich weiß nicht, was schlimmer ist: dabei zu sein oder nicht dabei zu sein", scherzt die Ministerin.