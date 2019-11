Und er betont, dass beide Teile des Satzes wichtig seien. Eine Aussage, die irgendwie an die AKK-Ansage erinnert, nur nicht so wuchtig und ultimativ. Er habe für seine drastischen Worte über die Regierung und Angela Merkel in den letzten Wochen viel Zustimmung, aber auch viel Kritik erfahren. Das Schlimmste, was er sich anhöre musste, so Merz, sei gewesen "jetzt werdet ihr wie die SPD". Friedrich Merz muss einsehen, dass er mit seiner Fundamentalkritik vor allem sich selbst geschadet hat. Der Showdown bleibt aus.